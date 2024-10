Game-experience.it - Silent Hill 2 Remake su PC, Digital Foundry analizza la grafica e critica lo stuttering su Unreal Engine 5

Leggi tutta la notizia su Game-experience.it

(Di domenica 13 ottobre 2024)ha deciso di mettere sotto la lente d’ingrandimento la versione PC di, evidenziando alcuni problemi strettamente collegati all’5, come una gran quantità di. Gli esperti della redazione inglese hanno precisato immediatamente di aver apprezzato le tante opzioni grafiche mese a disposizione dei fan da Bloober Team, consentendo in questo modo di modificare in modo ampio il comparto tecnico del titolo, con tanto di ridimensionamento dinamico della risoluzione per rendere le performance più stabili.