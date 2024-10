Lanazione.it - Si ferisce a ricreazione: “Scuola responsabile”. Maxi risarcimento di 52 mila euro

(Di domenica 13 ottobre 2024) Sansepolcro (Arezzo), 13 ottobre 2024 – Lalo dovrà risarcire di 52. Aun compagno lo fece cadere: il diciottenne andò a sbattere contro una finestra del piano terra che si frantumò in mille pezzi e le schegge lo ferirono gravemente alle mani. Per il Tribunale di Firenze “l’esclusiva responsabilità” è del Liceo scientifico città di Piero di Sansepolcro. “Le porte erano dotate di vetri realizzati in materiale non idonee per la possibilità della loro facile rottura” ma l’istituto non aveva interdetto l’utilizzo di quei locali. La sentenza del tribunale civile di Firenze è arrivata pochi giorni fa, l’8 ottobre scorso, ma i fatti risalghono al 2012. Il ragazzo, classe 1993, era già maggiorenne: frequentava la quinta superiore al liceo di Sansepolcro e quello era l’anno della maturità per lui. Era primavera. Il 28 di marzo.