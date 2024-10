Lanazione.it - Scuole Marchesi. Bus schiaccia il piede a 14enne: "Troppo caos"

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) PISA Autobus passa sopra ildi uno studente di 14 anni all’uscita da scuola, in via De Ruggero, nei pressi dellesuperiori del complesso, a Pisa. Il ragazzo, che non è grave, è stato soccorso in codice giallo e trasportato all’ospedale di Cisanello. L’incidente è avvenuto venerdì, intorno alle 13.17, quando, nella calca degli studenti che si ammassano per prendere il primo autobus per tornare a casa, un ragazzo del 2010 è rimasto con ilsotto una delle ruote del mezzo. L’autista, secondo quanto appreso, dopo aver fermato l’autobus per far salire gli studenti, ripartendo, ha accidentalmente investito ildel ragazzo. Alcuni studenti hanno iniziato a gridare, chiedendo all’autista di fermarsi e informandolo di quanto accaduto.