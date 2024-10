Tg24.sky.it - Sciopero treni, decine di cancellazioni. Corse dei regionali quasi azzerate

Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Lonazionale del trasporto ferroviario, indetto da diverse sigle sindacali sta creando numerosi disagi a chi si muove in treno in questo weekend. Lo stop è iniziato alle ore 21 di sabato 12 ottobre e prosegue fino alle 20.59 di oggi, domenica 13 ottobre. La Cub trasporti parla didi diverse Frecce ditalia già dalla serata di sabato e traffico regionaleazzerato ad eccezione di Trenord, in Lombardia. Le adesioni sono state forti in settori chiave della circolazione. Per quanto riguarda Italo, Cub Trasporti spiega che malgrado vi siano state adesioni le soppressioni disono state poche.