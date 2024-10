Sciopero dei treni, Cub: “Adesioni oltre il 70%. Protesta anche per la sicurezza dei viaggiatori” (Di domenica 13 ottobre 2024) Lo Sciopero dei treni indetto dalla Cub, da Sgb e dall’assemblea del personale macchinista e del personale di bordo dalle 21 di sabato 12 ottobre alle 20.59 di domenica 13, ha registrato “tra il 70 e l’80% di adesione del personale in servizio, con impatti difficilmente quantificabili al momento, ma che sono altissimi per quanto riguarda il trasporto regionale e rilevanti su quello ad alta velocità, nonostante le comandate su alcuni servizi”, come spiega a ilfattoquotidiano.it il segretario nazionale della Cub Trasporti, Antonio Amoroso, nel primo pomeriggio di domenica. Ilfattoquotidiano.it - Sciopero dei treni, Cub: “Adesioni oltre il 70%. Protesta anche per la sicurezza dei viaggiatori” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Lodeiindetto dalla Cub, da Sgb e dall’assemblea del personale macchinista e del personale di bordo dalle 21 di sabato 12 ottobre alle 20.59 di domenica 13, ha registrato “tra il 70 e l’80% di adesione del personale in servizio, con impatti difficilmente quantificabili al momento, ma che sono altissimi per quanto riguarda il trasporto regionale e rilevanti su quello ad alta velocità, nonostante le comandate su alcuni servizi”, come spiega a ilfattoquotidiano.it il segretario nazionale della Cub Trasporti, Antonio Amoroso, nel primo pomeriggio di domenica.

