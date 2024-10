Romina Carrisi insegue il figlio per lo studio di Verissimo, Toffanin: “Questa intervista è un disastro” (Di domenica 13 ottobre 2024) intervista in famiglia per Romina Carrisi e Al Bano, ospiti di Verissimo insieme al figlio di lei, Axel Lupo, nato 9 mesi fa. Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, il bimbo si è divertito a gattonare per lo studio. La padrona di casa ha così scherzato: "Sta diventando un disastro questa intervista". Fanpage.it - Romina Carrisi insegue il figlio per lo studio di Verissimo, Toffanin: “Questa intervista è un disastro” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 13 ottobre 2024)in famiglia pere Al Bano, ospiti diinsieme aldi lei, Axel Lupo, nato 9 mesi fa. Durante la chiacchierata con Silvia, il bimbo si è divertito a gattonare per lo. La padrona di casa ha così scherzato: "Sta diventando un disastro questa".

Romina Carrisi sui kg accumulati in gravidanza “Chiara Nasti o Diletta Leotta come fanno?” - "Non corrisponde alla realtà" le. Bisognerebbe semplicemente ricordare che ogni donna ha la propria fisicità, la propria genetica, e che non si tratta di una competizione a chi si rimette in forma prima, anzi, che non c’è neppure un “obbligo” a farlo, e che quello per recuperare la forma fisica iniziale è un percorso da fare solo se in questo modo ci si sente meglio con se stesse, avendo però la ... (Gravidanzaonline.it)

Romina Carrisi a 9 mesi dal parto : “Non entro nei jeans - come hanno fatto Diletta Leotta e Chiara Nasti?” - Romina Carrisi, diventata mamma 9 mesi fa del piccolo Axel Lupo, si chiede come abbiano fatto a rientrare tanto velocemente nella forma fisica di sempre donne come Chiara Nasti e Diletta Leotta. Lo sfogo della figlia di Al Bano: “Non mi capacito”.Continua a leggere . (Fanpage.it)

