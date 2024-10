Ritrovato a Como l’uomo scomparso tre giorni fa da Rovellasca (Di domenica 13 ottobre 2024) È stato Ritrovato in buone condizioni l’uomo di 52 anni scomparso da Rovellasca che da giovedì non dava notizie di sé ad amici e conoscenti. La sua famiglia, preoccupata, ha lanciato l’allarme, coinvolgendo le forze dell’ordine e facendo numerosi appelli sui social. l’uomo avrebbe dovuto recarsi al lavoro giovedì 10 ottobre, ma non si è Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net (Di domenica 13 ottobre 2024) È statoin buone condizionidi 52 annidache da giovedì non dava notizie di sé ad amici e conoscenti. La sua famiglia, preoccupata, ha lanciato l’allarme, coinvolgendo le forze dell’ordine e facendo numerosi appelli sui social.avrebbe dovuto recarsi al lavoro giovedì 10 ottobre, ma non si è

