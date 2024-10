Rapina in salumeria: il titolare reagisce con un coltello, i banditi sparano (Di domenica 13 ottobre 2024) In due armati di pistola hanno assaltato una salumeria, a Melissano. Il proprietario ha reagito minacciandoli con il coltello, uno dei due banditi ha sparato a salve. Nessuno ha riportato ferite. I Quotidianodipuglia.it - Rapina in salumeria: il titolare reagisce con un coltello, i banditi sparano Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di domenica 13 ottobre 2024) In due armati di pistola hanno assaltato una, a Melissano. Il proprietario ha reagito minacciandoli con il, uno dei dueha sparato a salve. Nessuno ha riportato ferite. I

