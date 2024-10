Quando anche la skincare è diventata una performance? (Di domenica 13 ottobre 2024) Milioni di tutorial invadono i social e i brand lanciano nuovi prodotti ad ogni ora. Sollecitazioni continue dalle quali molte si sentono sopraffatte, terrorizzate dallo sbagliare anche un solo passaggio o inadeguate a saltarlo. Ma come siamo arrivati a trasformare un momento positivo in uno ad alto tasso di stress? Vanityfair.it - Quando anche la skincare è diventata una performance? Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Milioni di tutorial invadono i social e i brand lanciano nuovi prodotti ad ogni ora. Sollecitazioni continue dalle quali molte si sentono sopraffatte, terrorizzate dallo sbagliareun solo passaggio o inadeguate a saltarlo. Ma come siamo arrivati a trasformare un momento positivo in uno ad alto tasso di stress?

