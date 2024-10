Prima Categoria / I tifosi della Labor non dimenticano Sassoferrato Genga-Sampaolese: lo striscione polemico (Di domenica 13 ottobre 2024) Lasciamo parlare la foto: il riferimento al discusso finale di stagione 2023-2024, con la Sampaolese salva grazie a 4 gol nel recupero della sfida di Sassoferrato SANTA MARIA NUOVA, 13 ottobre 2024 – I tifosi della Labor non dimenticano il finale di stagione 2023-2024 e in particolare quel Sassoferrato Genga-Sampaolese 3-4 che ha condannato i Laborini ai play-out (poi vinti). Ieri, infatti, in Labor-Sampaolese della 4^ giornata del girone B di Prima Categoria i sostenitori della formazione di Santa Maria Nuova hanno esposto due striscioni in riferimento ai fatti del 4 maggio 2024. La foto di copertina lascia poco spazio all’immaginazione. Che ci sarebbe stata una reazione polemica era scontato nell’ambiente, anche se ormai sono passati più di 5 mesi da quella 30^ giornata 2023-2024. .com - Prima Categoria / I tifosi della Labor non dimenticano Sassoferrato Genga-Sampaolese: lo striscione polemico Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 13 ottobre 2024) Lasciamo parlare la foto: il riferimento al discusso finale di stagione 2023-2024, con lasalva grazie a 4 gol nel recuperosfida di SANTA MARIA NUOVA, 13 ottobre 2024 – Inonil finale di stagione 2023-2024 e in particolare quel3-4 che ha condannato iini ai play-out (poi vinti). Ieri, infatti, in4^ giornata del girone B dii sostenitoriformazione di Santa Maria Nuova hanno esposto due striscioni in riferimento ai fatti del 4 maggio 2024. La foto di copertina lascia poco spazio all’immaginazione. Che ci sarebbe stata una reazione polemica era scontato nell’ambiente, anche se ormai sono passati più di 5 mesi da quella 30^ giornata 2023-2024.

