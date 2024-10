Potenza | terremoto magnitudo 3 nella notte A seguire una scossa 23

Potenza: terremoto, magnitudo 3 nella notte A seguire una scossa 2,3 (Di domenica 13 ottobre 2024) Alle 0,46 la scossa di magnitudo 3. Epicentro a sei chilometri da Potenza, otto da Picerno. Alle 0,58 un sisma di minore entità nella stessa zona: magnitudo 2,3. (immagine: tratta da ingv.it) L'articolo Potenza: terremoto, magnitudo 3 nella notte <small class="subtitle">A seguire una scossa 2,3</small> proviene da Noi Notizie.. Noinotizie.it - Potenza: terremoto, magnitudo 3 nella notte A seguire una scossa 2,3 Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Alle 0,46 ladi3. Epicentro a sei chilometri da, otto da Picerno. Alle 0,58 un sisma di minore entitàstessa zona:2,3. (immagine: tratta da ingv.it) L'articolo Auna2,3 proviene da Noi Notizie..

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scossa di terremoto a San Costantino Albanese vicino Potenza di magnitudo 3.3 : la situazione in Basilicata - Scossa di terremoto a San Costantino Albanese, in provincia di Potenza, di magnitudo 3.3: situazione in Basilicata. (Notizie.virgilio.it)

Terremoto oggi in provincia di Potenza - scossa magnitudo 2.0 - Non si registrano danni a cose e persone. 0 è stata registrata oggi nell'area di Castelsaraceno, in provincia di Potenza, intorno alle 19. com (Web Info). Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv ed è stato avvertito anche in alcuni comuni limitrofi. (Adnkronos) – Una scossa di magnitudo 2. (Periodicodaily.com)

Terremoto oggi in provincia di Potenza - scossa magnitudo 2.0 - —cronacawebinfo@adnkronos. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel utile a ricostruire ... (Webmagazine24.it)