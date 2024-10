Game-experience.it - Pokémon, un gigantesco leak ha rivelato dei dettagli sulla decima generazione e su Nintendo Switch 2

Leggi tutta la notizia su Game-experience.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Game Freak, il team di sviluppo dell’intero franchise di, ha confermato di aver subito di recente un imponente attacco hacker, facendo confluire in rete una gran quantità di informazioni su tanti nuovi progetti riguardanti la serie con protagonisti i Mostriciattoli Tascabili. Nello specifico a causa di questo attacco informatico sono trapelati sul web i codice sorgente di alcuni giochi dei, tra i quali troviamo alcuni remake, i nuovi capitoli appartenenti all’attesaed anche alcuni progetti cancellati. Partendo dalla10, questa sarebbe composta da due capitoli contraddistinti dal nome in codice GAIA ed in arrivo su2, console contraddistinta dal nome in codice Ounce e secondo Digital Foundry che dovrebbe supportare tutte le tecnologie dell’Unreal Engine 5.