Pestaggio al picchetto sindacale, il corteo di protesta. “Greta Thunberg a Seano” (Di domenica 13 ottobre 2024) Prato, 13 ottobre 2024 – Ci sarà quasi certamente anche Greta Thunberg alla manifestazione indetta dal sindacato Sudd Cobas nel pomeriggio di oggi, 13 ottobre, a Seano per protestare contro lo sfruttamento dei lavoratori nelle aziende cinesi e dopo il Pestaggio avvenuto nella notte tra lunedì e martedì al picchetto sindacale, con quattro persone finite in ospedale. Proprio ieri, 12 ottobre, l’attivista svedese simbolo della lotta al cambiamento climatico, è stata accolta da alcuni rappresentanti della rsu della ex Gkn nello stabilimento di Campi Bisenzio dove questo fine settimana sono previsti incontri sulla "reindustrializzazione verde dal basso". Il grande corteo oggi partirà da via Galilei a Seano alle 17,30. Lanazione.it - Pestaggio al picchetto sindacale, il corteo di protesta. “Greta Thunberg a Seano” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Prato, 13 ottobre 2024 – Ci sarà quasi certamente anchealla manifestazione indetta dal sindacato Sudd Cobas nel pomeriggio di oggi, 13 ottobre, aperre contro lo sfruttamento dei lavoratori nelle aziende cinesi e dopo ilavvenuto nella notte tra lunedì e martedì al, con quattro persone finite in ospedale. Proprio ieri, 12 ottobre, l’attivista svedese simbolo della lotta al cambiamento climatico, è stata accolta da alcuni rappresentanti della rsu della ex Gkn nello stabilimento di Campi Bisenzio dove questo fine settimana sono previsti incontri sulla "reindustrializzazione verde dal basso". Il grandeoggi partirà da via Galilei aalle 17,30.

