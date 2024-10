Pd, De Luca: “Chi ha portato i neofascisti al governo? Stanno tutti lì” (Di domenica 13 ottobre 2024) FIRENZE – “Chi ha portato al governo i neofascisti, chi era alla direzione del Pd quando siamo andati al disastro del 2022? Chi ha governato il partito allora e che fine ha fatto? Stanno tutti lì, quelli che hanno costruito il disastro politico per il nostro paese”. E’ quanto ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca (foto), intervistato alla festa del Foglio a Firenze. L'articolo Pd, De Luca: “Chi ha portato i neofascisti al governo? Stanno tutti lì” L'Opinionista. Lopinionista.it - Pd, De Luca: “Chi ha portato i neofascisti al governo? Stanno tutti lì” Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di domenica 13 ottobre 2024) FIRENZE – “Chi haal, chi era alla direzione del Pd quando siamo andati al disastro del 2022? Chi ha governato il partito allora e che fine ha fatto?lì, quelli che hanno costruito il disastro politico per il nostro paese”. E’ quanto ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De(foto), intervistato alla festa del Foglio a Firenze. L'articolo Pd, De: “Chi haallì” L'Opinionista.

