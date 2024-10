Pattinaggio di figura, Budapest Trophy: Rizzo vince al rientro dopo l’intervento all’anca (Di domenica 13 ottobre 2024) Successi per Matteo Rizzo e Sara Conti/Niccolò Macii tra Ungheria e Gran Bretagna. In occasione del Budapest Trophy, inserito nell’ISU Challenger Series, il circuito internazionale cadetto, Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre) ha festeggiato il rientro agonistico dopo l’intervento all’anca dello scorso inverno con un successo convincente (247.26) davanti allo svizzero Lukas Britschgi (238.02) e al tedesco Nikita Starostin (199.08). Menzione d’onore anche per le coppie di danza che sono state capaci di migliorarsi: Paolino/Tuba hanno alzato l’asticella di oltre tredici punti (162.61), chiudendo al 9° posto. Argentieri/Riva si sono spinti otto punti sopra il precedente PB, conseguendo un punteggio di 143.28, che è valso la 13a piazza. A Dundee, sede del Tayside Trophy, si sono imposti, per il terzo anno consecutivo, Sara Conti e Niccolò Macii (Fiamme Oro). Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Successi per Matteoe Sara Conti/Niccolò Macii tra Ungheria e Gran Bretagna. In occasione del, inserito nell’ISU Challenger Series, il circuito internazionale cadetto, Matteo(Fiamme Azzurre) ha festeggiato ilagonisticodello scorso inverno con un successo connte (247.26) davanti allo svizzero Lukas Britschgi (238.02) e al tedesco Nikita Starostin (199.08). Menzione d’onore anche per le coppie di danza che sono state capaci di migliorarsi: Paolino/Tuba hanno alzato l’asticella di oltre tredici punti (162.61), chiudendo al 9° posto. Argentieri/Riva si sono spinti otto punti sopra il precedente PB, conseguendo un punteggio di 143.28, che è valso la 13a piazza. A Dundee, sede del Tayside, si sono imposti, per il terzo anno consecutivo, Sara Conti e Niccolò Macii (Fiamme Oro).

