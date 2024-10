Paramedici della Croce rossa feriti in raid israeliano in Libano (Di domenica 13 ottobre 2024) Alcuni Paramedici impegnati in una missione di soccorso sono rimasti feriti in un raid nel sud del Libano. Lo ha denunciato la Croce rossa. Europa.today.it - Paramedici della Croce rossa feriti in raid israeliano in Libano Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Alcuniimpegnati in una missione di soccorso sono rimastiin unnel sud del. Lo ha denunciato la

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Croce rossa - 4 paramedici uccisi in attacco israeliano - La Croce rossa libanese ha annunciato che "quattro paramedici sono stati uccisi in un attacco israeliano nel villaggio di A-Taiba nel sud del Paeseinsieme con un soldato dell'esercito regolare". "sono stati colpiti mentre evacuavano feriti nella zona anche se erano in coordinamento con le forze Onu", ha aggiunto la Croce Rossa. (Quotidiano.net)