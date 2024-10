Operazione contro la pedornografia su Telegram, perquisizioni anche a Catania (Di domenica 13 ottobre 2024) Varie città italiane, tra cui Catania, sono coinvolte nell’Operazione "La Croix" contro la pedopornografia online, coordinata dal Servizio di polizia postale e per la sicurezza cibernetica. Sono 33 i decreti di perquisizione eseguiti in queste ore, con il coinvolgimento degli uffici etnei e di Cataniatoday.it - Operazione contro la pedornografia su Telegram, perquisizioni anche a Catania Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Varie città italiane, tra cui, sono coinvolte nell’"La Croix"la pedopornografia online, coordinata dal Servizio di polizia postale e per la sicurezza cibernetica. Sono 33 i decreti di perquisizione eseguiti in queste ore, con il coinvolgimento degli uffici etnei e di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Secondo successo per la Saturnia - vittoria al tie break al PalaCatania contro Brescia - La Cosedil Saturnia Acicastello bagna con una vittoria l’esordio casalingo al PalaCatania: un match durato oltre due ore che ha visto i padroni di casa soffrire in avvio ed andare sotto 2-0 per poi regolare l’avversario al tie break e quindi festeggiare il secondo successo stagionale e la prima... (Cataniatoday.it)

Pelligra celebra la vittoria contro l'Altamura : "Forza Catania - avanti insieme con coraggio" - Il Presidente Rosario Pelligra: “Gli impegni e il fuso orario non contano, quando gioca il Catania. Il terzo successo consecutivo è il giusto premio per un gruppo che lotta, cresce e rispecchia la voglia di vincere dei nostri straordinari tifosi. Forza Catania, avanti insieme con coraggio ed... (Cataniatoday.it)

Saturnia Acicastello - domani esordio casalingo al PalaCatania contro Brescia - . Per Davide Saitta e compagni. . Il PalaCatania è pronto ad aprire le sue porte ai supporter biancoblu per la prima partita casalinga della Cosedil Saturnia Acicastello. Appuntamento domani, sabato 12 ottobre, con il match contro Gruppo Consoli Sferc Brescia che prenderà il via alle 18 in punto. (Cataniatoday.it)