Olivia Testa sposa, all’altare con papà Fiorello e Edoardo Testa: video e foto delle nozze a Venezia (Di domenica 13 ottobre 2024) Olivia Testa ha sposato Ansperto Radice Fossati Confalonieri a Venezia. La figlia di Susanna Biondo, moglie di Fiorello, ha scelto di farsi accompagnare all'altare dal vero papà, Edoardo, e da quello acquisito, lo showman che l'ha sempre definita "sua figlia". Dopo il rito, la festa con le esibizioni dello showman: i video. Fanpage.it - Olivia Testa sposa, all’altare con papà Fiorello e Edoardo Testa: video e foto delle nozze a Venezia Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 13 ottobre 2024)hato Ansperto Radice Fossati Confalonieri a. La figlia di Susanna Biondo, moglie di, ha scelto di farsi accompagnare all'altare dal vero, e da quello acquisito, lo showman che l'ha sempre definita "sua figlia". Dopo il rito, la festa con le esibizioni dello showman: i

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Zelensky a Roma - città blindata e strade chiuse per incontro con Papa Francesco e Meloni - la protesta a Villa Pamphilj : “Ospite indesiderato” - Oggi il presidente ucraino incontrerà Papa Francesco i . Ieri ha incontrato la premier Giorgia Meloni a Villa Pamphili per il suo classico discorso all'Italia alla “continua ricerca di armi”. Per la capitale saranno giorni movimentati in vista della visita a Roma del leader ucraino Volodymyr Zelensky. (Ilgiornaleditalia.it)

Zelensky a Roma - città blindata e strade chiuse per l'incontro con Papa Francesco - la protesta a Villa Pamphilj : “Ospite indesiderato” - Per la capitale saranno giorni movimentati in vista della visita a Roma del leader ucraino Volodymyr Zelensky. Oggi il presidente ucraino incontrerà Papa Francesco i . Ieri ha incontrato la premier Giorgia Meloni a Villa Pamphili per il suo classico discorso all'Italia alla “continua ricerca di armi”. (Ilgiornaleditalia.it)

Investe il papà con l'auto e poi lo prende a martellate in testa - Prima ha investito il papà con l'auto, poi ha cercato di colpirlo con un martello in testa. . È successo a Sassari domenica pomeriggio, 6 ottobre. . . Solo l'arrivo dei carabinieri ha placato la furia del ragazzo, un 25enne sassarese: è stato arrestato per tentato omicidio e si trova ora rinchiuso nel. (Today.it)