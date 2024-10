Movida e sosta selvaggia, blitz dei vigili: raffica di multe in centro (Di domenica 13 ottobre 2024) raffica di multe agli automobilisti indisciplinati: la polizia municipale, ieri sera, è intervenuta nel centro cittadino dove le vetture erano state posteggiate ovunque e in modo selvaggio.Decine di veicoli sono stati lasciati al di fuori degli stalli previsti con strisce blu, in divieto di Agrigentonotizie.it - Movida e sosta selvaggia, blitz dei vigili: raffica di multe in centro Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di domenica 13 ottobre 2024)diagli automobilisti indisciplinati: la polizia municipale, ieri sera, è intervenuta nelcittadino dove le vetture erano state posteggiate ovunque e in modo selvaggio.Decine di veicoli sono stati lasciati al di fuori degli stalli previsti con strisce blu, in divieto di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Furto di energia elettrica - lavoratori in nero - locali sporchi : blitz tra case e negozi a Ponticelli - raffica di multe - Vasta operazione dei carabinieri, che da giorni sono impegnati nei quartieri di Napoli considerati più problematici. A Ponticelli, i militari hanno effettuato multe e denunce.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Obliteratrice rotta : raffica di multe ai ragazzi - Il controllore non ha voluto sentire ragioni: ha emesso il verbale in modo sbrigativo, oltretutto senza neppure indicare nel verbale le nostre dichiarazioni. Non sarebbe meglio ripararla o sostituirla? Si eviterebbero perdite di tempo ai controllori e pure delle sanzioni ingiuste a carico dei viaggiatori che hanno regolarmente acquistato il biglietto, senza però poterlo convalidare a causa di ... (Ilrestodelcarlino.it)

Abbandonano rifiuti sui marciapiedi e accanto ai cestini - raffica di multe in tutta Livorno - Sono 22 le utenze che sono state individuate in questi giorni dagli ispettori ambientali di Aamps per non essersi disfatte correttamente dei rifiuti così come indicato dal vigente regolamento comunale dedicato. . . Nel mirino sono finiti coloro i quali manifestano la "cattiva abitudine" di lasciare i. (Livornotoday.it)