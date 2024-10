Mister Pergolizzi: "Questa sconfitta mi fa male, un episodio ha fatto la differenza" (Di domenica 13 ottobre 2024) C’è inevitabilmente amarezza nello spogliatoio della Reggina dopo la sconfitta per 1 a 0 rimediata sul campo del Siracusa. “Peccato, i ragazzi hanno fornito una buona prestazione contro una formazione forte ed esperta – ha dichiarato il tecnico Rosario Pergolizzi al termine del match -. Sono Reggiotoday.it - Mister Pergolizzi: "Questa sconfitta mi fa male, un episodio ha fatto la differenza" Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) C’è inevitabilmente amarezza nello spogliatoio della Reggina dopo laper 1 a 0 rimediata sul campo del Siracusa. “Peccato, i ragazzi hanno fornito una buona prestazione contro una formazione forte ed esperta – ha dichiarato il tecnico Rosarioal termine del match -. Sono

