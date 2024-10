Messico, cinque corpi decapitati trovati in sacchi di plastica (Di domenica 13 ottobre 2024) Le autorità messicane hanno dichiarato di aver trovato i corpi di cinque uomini decapitati su una strada nello Stato occidentale di Jalisco, l'ultima macabra scoperta nel Paese afflitto dalla violenza. I corpi sono stati trovati in sacchi di plastica neri nel comune di Ojuelos, nel nord-est di Jalisco, ha affermato l'ufficio del procuratore di Stato. "È stato ricevuto un rapporto che indicava che, sull' asfalto della strada c'erano diversi sacchi che sembravano sagome umane", ha affermato. Arrivati ;;sul posto, i membri della Guardia nazionale hanno trovato i corpi senza testa di cinque uomini, che indossavano solo pantaloni. Nelle vicinanze, hanno trovato un altro sacco contenente quelle che sembravano essere le teste delle vittime, ha affermato l'ufficio del procuratore, aggiungendo che gli scienziati forensi stavano setacciando la zona alla ricerca di prove. Quotidiano.net - Messico, cinque corpi decapitati trovati in sacchi di plastica Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024) Le autorità messicane hanno dichiarato di aver trovato idiuominisu una strada nello Stato occidentale di Jalisco, l'ultima macabra scoperta nel Paese afflitto dalla violenza. Isono statiindineri nel comune di Ojuelos, nel nord-est di Jalisco, ha affermato l'ufficio del procuratore di Stato. "È stato ricevuto un rapporto che indicava che, sull' asfalto della strada c'erano diversiche sembravano sagome umane", ha affermato. Arrivati ;;sul posto, i membri della Guardia nazionale hanno trovato isenza testa diuomini, che indossavano solo pantaloni. Nelle vicinanze, hanno trovato un altro sacco contenente quelle che sembravano essere le teste delle vittime, ha affermato l'ufficio del procuratore, aggiungendo che gli scienziati forensi stavano setacciando la zona alla ricerca di prove.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Naufragio yacht - recuperati i corpi di cinque dei sei dispersi - Il cadavere è stato condotto in porto da un’imbarcazione dei vigili del fuoco all’interno di una body bag di colore blu. Il cadavere era stato individuato ieri in una delle cabine del relitto. – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). it. . Al momento non si conosce l’identità del cadavere ma all’appello mancano il tycoon Mike Lynch e la figlia 18enne Hannah. (Ildenaro.it)

Palermo - naufragio Bayesan : individuati altri cinque corpi - Articolo pubblicato giovedì 22 Agosto 2024, 08:46 Una barca a vela partita dal porto di Porticello, a Palermo, si è trovata nel mezzo di una potente tromba d’aria che si stava abbattendo sulla zona e a causa del forte vento da essa scaturito è affondata rapidamente. . ordo dell’imbarcazione, grande. (Ildifforme.it)

Tragedia del Bayesian : cinque vittime - quattro corpi recuperati - Leggi anche: Maxi sequestro alla mafia catanese: crolla l’impero di Santapaola-Ercolano Le cause che hanno portato all’affondamento del Bayesian sono ancora oggetto di indagine. Le vittime, tutte di nazionalità straniera, sono state identificate. Il comandante dell’imbarcazione, James Cutfield, è stato interrogato per ore. (361magazine.com)