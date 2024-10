Meloni a Sea watch: “Non spreco milioni, combatto la tratta” (Di domenica 13 ottobre 2024) ROMA – “Che scandalo! Un governo che – con un mandato chiaro ricevuto dai cittadini – lavora per difendere i confini italiani e fermare la tratta di esseri umani, attraverso azioni concrete e accordi internazionali”. Così sui social la premier Giorgia Meloni replica alla Ong tedesca Sea watch, che la accusava di spendere “centinaia di milioni di euro dei contribuenti per deportare e incarcerare qualche migliaia di migranti in Albania. Forse le tasse degli italiani possono essere spese meglio, per accogliere e includere, anziché respingere”. L'articolo Meloni a Sea watch: “Non spreco milioni, combatto la tratta” L'Opinionista. Lopinionista.it - Meloni a Sea watch: “Non spreco milioni, combatto la tratta” Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di domenica 13 ottobre 2024) ROMA – “Che scandalo! Un governo che – con un mandato chiaro ricevuto dai cittadini – lavora per difendere i confini italiani e fermare ladi esseri umani, attraverso azioni concrete e accordi internazionali”. Così sui social la premier Giorgiareplica alla Ong tedesca Sea, che la accusava di spendere “centinaia didi euro dei contribuenti per deportare e incarcerare qualche migliaia di migranti in Albania. Forse le tasse degli italiani possono essere spese meglio, per accogliere e includere, anziché respingere”. L'articoloa Sea: “Nonla” L'Opinionista.

