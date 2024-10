Mattarella: “La sicurezza sul lavoro è una priorità, tutelare la dignità umana” (Di domenica 13 ottobre 2024) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio all'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del lavoro (ANMIL) in occasione della Giornata dedicata alle vittime di incidenti e malattie professionali. L'articolo Mattarella: “La sicurezza sul lavoro è una priorità, tutelare la dignità umana” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha inviato un messaggio all'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del(ANMIL) in occasione della Giornata dedicata alle vittime di incidenti e malattie professionali. L'articolo: “Lasulè unala” .

Sicurezza sul lavoro - Mattarella : “Priorità permanente per la Repubblica” - Sergio Mattarella rivolge l’attenzione a tutte le persone che sono morte o sono rimaste ferite sul posto di lavoro. La sicurezza sul lavoro, oltre che una prescrizione costituzionale, è anzitutto una questione di dignità umana. . Lavoro e sicurezza sono diritti inscindibili”, ha aggiunto il capo dello Stato. (Lapresse.it)

Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro - la strage continua : 680 morti in otto mesi. Mattarella : “Serve impegno corale” - Dietro gli incidenti non ci sono “casualità o eventi ineluttabili”, aggiunge Deandri, “ma piuttosto una mancanza di rispetto delle normative e della sottovalutazione del rischio in un ambito in cui è la crisi economica ad incidere e a spingere a non investire in prevenzione o a trascurare la formazione”. (Ilfattoquotidiano.it)

Mattarella : "La sicurezza sul lavoro è una questione di dignità umana" - "Rinnovo oggi la vicinanza della Repubblica alle famiglie di quanti hanno perso un proprio caro a causa di incidenti sul lavoro e un sentito apprezzamento alle attività dell'Anmil, che da decenni contribuisce a promuovere la cultura della sicurezza, dando voce alle vittime e fornendo sostegno alle loro famiglie in momenti di grande difficoltà. (Agi.it)