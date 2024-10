Masters 1000 Shanghai 2024, Sinner: “Avevo perso il sorriso per i problemi fuori campo, ma cerco comunque di godermela” (Di domenica 13 ottobre 2024) Jannik Sinner ha parlato a caldo dopo il trionfo in finale contro Djokovic nella finale del Masters 1000 di Shanghai 2024. “Quella contro Nole è una delle più sfide difficili che c’è nel circuito – ha detto l’altoatesino -. Ha servito alla grande nel primo set, ho fatto fatica a fare break. Ho combattuto fino alla fine: è una vittoria speciale visto l’avversario“. Contro il fuoriclasse serbo il numero 1 del mondo ha vinto 4 delle ultime 5 sfide: “Non c’è nessun segreto, Nole non ha debolezze, forse io ho saputo sfruttare di più le poche chance che lui mi dà. Nole è una leggenda del nostro sport, è dura giocare contro di lui“. Sinner ha poi aggiunto durante la premiazione: “Grazie al mio team che mi ha supportato durante tutta questa settimana. Stiamo maturando e migliorando come team, sono contento di essere qui con loro“. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Jannikha parlato a caldo dopo il trionfo in finale contro Djokovic nella finale deldi. “Quella contro Nole è una delle più sfide difficili che c’è nel circuito – ha detto l’altoatesino -. Ha servito alla grande nel primo set, ho fatto fatica a fare break. Ho combattuto fino alla fine: è una vittoria speciale visto l’avversario“. Contro ilclasse serbo il numero 1 del mondo ha vinto 4 delle ultime 5 sfide: “Non c’è nessun segreto, Nole non ha debolezze, forse io ho saputo sfruttare di più le poche chance che lui mi dà. Nole è una leggenda del nostro sport, è dura giocare contro di lui“.ha poi aggiunto durante la premiazione: “Grazie al mio team che mi ha supportato durante tutta questa settimana. Stiamo maturando e migliorando come team, sono contento di essere qui con loro“.

