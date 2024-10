Inter-news.it - Legrottaglie: «Juventus favorita? Ne vedo due avanti, tra cui l’Inter»

(Di domenica 13 ottobre 2024) Nicolaha espresso le sue sensazioni in merito alla possibile griglia futura del campionato italiano, indicando come laabbia ancora qualcosa in meno dele di un’altra squadra top. LA POSIZIONE – Nicolaha rilasciato un’intervista a TuttoSport sui progressi della sua ex squadra, la, e sulle sue previsioni per la futura lotta scudetto con Inter e Napoli. Secondo l’allenatore italiano, al momento è opportuno ritenere tali ultime due squadre come dai bianconeri per quanto riguarda la competizione per la conquista dello scudetto: «Dire che oggi lapossa giocarsi lo scudetto è un qualcosa che non intendo fare. Ma c’è un progetto, un lavoro che nei prossimi 2-3 anni sicuramente porterà i bianconeri a diventare una squadra vincente».