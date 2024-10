L’analisi. Non c’è campo (largo) per Renzi. Ma per Schlein i problemi non finiscono col “rottamato”… (Di domenica 13 ottobre 2024) Giulio Andreotti diceva: “Sono di media statura, ma non vedo giganti intorno a me”. Sarà fischiato anche nelle orecchie di Giorgia Meloni questo celebre aforisma dello statista democristiano, davanti allo bailamme di propositi piazzaioli e contraddittori del centrosinistra, alle prese con la forgiatura di un asset politico-culturale alternativo al governo in carica. Elly Schlein non ha mai abbandonato l’idea di fare più di un “campo largo”, che nell’idea primitiva, partorita dall’ex segretario dem Enrico Letta, doveva contenere un grillismo di governo e di una sinistra che si riconciliasse coi suoi conflitti esistenziali eterni tra lotta di classe e di governo. Secoloditalia.it - L’analisi. Non c’è campo (largo) per Renzi. Ma per Schlein i problemi non finiscono col “rottamato”… Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Giulio Andreotti diceva: “Sono di media statura, ma non vedo giganti intorno a me”. Sarà fischiato anche nelle orecchie di Giorgia Meloni questo celebre aforisma dello statista democristiano, davanti allo bailamme di propositi piazzaioli e contraddittori del centrosinistra, alle prese con la forgiatura di un asset politico-culturale alternativo al governo in carica. Ellynon ha mai abbandonato l’idea di fare più di un “”, che nell’idea primitiva, partorita dall’ex segretario dem Enrico Letta, doveva contenere un grillismo di governo e di una sinistra che si riconciliasse coi suoi conflitti esistenziali eterni tra lotta di classe e di governo.

