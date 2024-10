Bergamonews.it - L’AlbinoLeffe si illude, l’Atalanta Under 23 rimonta: il derby finisce 2-2

(Di domenica 13 ottobre 2024) Zanica. L’attesissimodi Serie C tra AlbinoLeffe e Atalanta si chiude con un’equa distribuzione della posta in palio. Alla doppia zampata di marca seriana ha risposto lo scatto d’orgoglio a tinte nerazzurre. Il tutto a condire il risultato finale di 2-2. I padroni di casa sbloccano il match alla prima occasione utile: Zoma si mette in proprio e lascia partire una conclusione sulla quale Dajcar non può nulla. Ad inizio ripresa la formazione guidata da Giovanni Lopez colpisce ancora grazie alla splendida semirovesciata di Parlati che vale il 2-0. È il gol che chiude il match? Assolutamente no, perché nel finale di partita23 torna in superficie: il solito Vlahovic accorcia le distanze al 72? convertendo in rete la splendida triangolazione con Alessio.