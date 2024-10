Oasport.it - Jannik Sinner contro Novak Djokovic, la sfida si rinnova dall’Australia a Shanghai

(Di domenica 13 ottobre 2024) L’ultima volta chesi sono trovati l’uno di fronte all’altro, il serbo non aveva mai perso in semifinale agli Australian Open. E, sempre a Melbourne, non perdeva ormai dal 2018. L’italiano ha interrotto sia l’una che l’altra striscia in un 26 di gennaio capace di iniziare a segnare la storia del tennis tricolore. Ed è stata, quella, la terza vittoria in due mesi da parte dell’allora numero 4 del mondo, che nel giro di neanche sei mesi ha spodestato dal trono del ranking ATP proprio colui al quale più volte, e in vari modi, ha sottratto le chiavi della vittoria.vivrà di nuovo di questo duello, a poco meno di dieci mesi dall’ultima volta. L’uomo dell’anno senza se e senza mal’uomo che è già storia vivente del tennis, il tutto in una terra nella qualeè particolarmente amato da molto tempo.