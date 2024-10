In piazza Pradaval la manifestazione di Verona per la Libertà contro Israele (Di domenica 13 ottobre 2024) «Il vero terrorista è Israele». È questo lo slogan della manifestazione in programma alle ore 19 in piazza Pradaval, organizzata da Verona per la Libertà. Nella nota firmata da Francesca Menin e Maurizio Cutolo, viene annunciata la presenza anche di Sindacato Libero, Popolo Veneto e Forza Nuova. Veronasera.it - In piazza Pradaval la manifestazione di Verona per la Libertà contro Israele Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di domenica 13 ottobre 2024) «Il vero terrorista è». È questo lo slogan dellain programma alle ore 19 in, organizzata daper la. Nella nota firmata da Francesca Menin e Maurizio Cutolo, viene annunciata la presenza anche di Sindacato Libero, Popolo Veneto e Forza Nuova.

