Il ristorante che rifiuta la stella l’esperto approva | Bravi Le guide rovinano i giovani

(Di domenica 13 ottobre 2024) Firenze, 13 ottobre 2024 – C’è chi le insegue tutta la vita e chi invece, dopo averne conquistata una, decide di restituirla al mittente. Sono le stelle assegnate dalla mitica e rossa Guida Michelin, considerata vangelo della ristorazione, garanzia di eccellenza, in un mondo dove i grandi chef sono ormai più famosi delle archistar. Ebbene, c’è anche chi dice “no grazie“, e toglie il fiore bianco a sei petali bordato di rosso, dalla propria insegna. Come hanno fatto i titolari del, ormai exto di Lucca, Il Giglio, decisi di non sottostare più a quelli che chiamano i rigidi standard imposti dalla “rossa“. Ma allora, in un’epoca in cui è tutto uno sfornellare mediatico, cosa sta accadendo nelle cucine dei ristoranti? Davide Paolini, giornalista, scrittore, autore di rubriche e trasmissioni sul cibo, grande esperto di enogastronomia, si lascia andare a un “alleluia”.