Il Perugia al Curi stecca l’esame-Entella Ai liguri basta un tiro in porta per vincere

di Francesca Mencacci Il banco di prova non è stato superato. All'esame-Entella il Perugia esce con una sconfitta che fa male. Il Grifo va sotto senza meritarlo, fa poco, però, per rimediare. I biancorossi faticano troppo a costruire e a rendersi pericolosi, nonostante in campo ci siano sia Seghetti che Montevago, ma forse schierati non nelle condizioni migliori. I liguri non fanno molto per vincere ma alla fine portano a casa i tre punti. Scaltri e cinici e una volta avanti, alla mezzora del primo tempo, con un tiro da fuori letto male da Gemello, mettono i bastoni tra le ruote alla squadra di casa per tutto il resto del match. Il tecnico lascia fuori Cisco (Formisano fa sapere che non era al meglio) e Bartolomei, assenza, soprattutto la prima, che si fa sentire. Mancano le accelerazioni e le giocate sulla destra.

Perugia-Entella 0-1 - ai liguri basta poco per espugnare il “Curi” - . A disposizione: Albertoni, Yimga, Viti, Souare, Squarzoni, Bartolomei, Agosti, Palsson, Cisco, Polizzi, Matos, Marconi. A disposizione: Paroni, Del Frate, Piredda, Siatounis, Casarotto, Manzi, Santini, Zappella, Costa, Ndrecka, Corbari, Portanova. Marcatori: 33’ pt Di Mario. VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Siaulys; Parodi, Tiritiello, Marconi; Bariti (27’st Manzi), Franzoni, Lipani (45’st ... (Sport.quotidiano.net)

