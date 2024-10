Il crinale sottile tra ordine e libertà (Di domenica 13 ottobre 2024) ITALIA. Un dilemma vecchio come la storia delle democrazie. La libertà non può esistere senza l’ordine, l’ordine senza la libertà diventa oppressione. Ecodibergamo.it - Il crinale sottile tra ordine e libertà Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di domenica 13 ottobre 2024) ITALIA. Un dilemma vecchio come la storia delle democrazie. Lanon può esistere senza l’, l’senza ladiventa oppressione.

“La differenza è l’essenza della libertà” : inaugurato a Milano il murale dei bambini di Fondazione Libellula - Parallelamente, il potenziamento didattico e i laboratori esperienziali per i più giovani hanno stimolato una riflessione critica sugli stereotipi e la violenza di genere. A seguire, è stato presentato il murale “La differenza è l’essenza della libertà”, realizzato insieme ai bambini e alle bambine dello Spazio Libellula in collaborazione con CityArt. (Ilgiorno.it)

Garante delle persone senza libertà. Proposta bocciata dal centrodestra - Lat. peccato, un’occasione persa per la città" è il commento di Di Loreto. Sono 65 i Comuni che si sono dotati di questa figura, che in ambito comunale svolge spesso anche una funzione di sostegno alle politiche sociali. Si tratta di una funzione istituzionale territoriale, che ha come compito di garantire il rispetto dei diritti di tutti coloro che, a diverso titolo, si trovano nella condizione ... (Lanazione.it)

Laura Pausini lancia il nuovo singolo “Ciao/Chao” su un bus scoperto a Milano : “la canzone racconta la libertà di lasciare andare una persona senza eliminarla” - In un mondo che va sempre più veloce, fatto di sentimenti e rapporti passeggeri, la Pausini ci invita a riflettere su quanto sia importante tendere una mano, una carezza anche nel momento di un ciao: «La cosa grave è che adesso stiamo trattando tutto così velocemente che anche quelle persone che magari non meritano di essere allontanate per sempre possono avere una carezza nel momento del ciao». (Superguidatv.it)