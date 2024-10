Sport.quotidiano.net - Il big match a Porto Sant’Elpidio. Prova di forza del Trodica. Adesso è solo in testa

(Di domenica 13 ottobre 2024)1 : Pettinari, Cerquozzi, Magliulo (1’ st Corvaro), Tiago Vallasciani (1’ st Amici ( 32’ st Fellousa), Smerilli, Trombetta, Macchini, Islami, Zira, Capiato, Panichi (1’ st Bracalente). All. Mengoni.: Febbo, Berrettoni (24’ st Ciccalè), Marcaccio, Ciucci (12’ st Giovannini), Bonvin (12’ st Guedak), Paniconi, Gobbi, Emiliozzi, Voinea, Becker, Panichelli (20’ st Candia). All. Buratti. Arbitro: Gasparoni di Jesi. Rete: 50’ st Giovannini Note: Ammoniti: Magliulo, Zira, Voinea, Panichelli, Capiato, islami, Trombetta, Berrettoni, Cerquozzi, Smerilli. Corner: 2-8. Recupero: 2’+9’. Il bigdella sesta giornata viene vinto dal, che espugna il campo del, conquistando così lo scontro al vertice. Tanto pubblico al “Ferranti” per la sfida d’alta quota.