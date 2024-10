Lanazione.it - Firenze, alla Pergola in scena ‘Amori Rubati’ contro la violenza sulle donne

(Di domenica 13 ottobre 2024), 13 ottobre 2024 - Monologhi per voce sola, che hanno come tema centrale lale. Tutti tratti draccolta di racconti L’amore rubato di Dacia Maraini e adattati dstessa autrice. Al Teatro della, nel Saloncino ‘Paolo Poli’, dal 15 al 20 ottobre arriva Amori Rubati, il progetto a cura di Federica Di Martino, con inViola Graziosi, Lorenza Sorino, Federica Restani. Produzione Effimera S.r.l. Amori Rubati è una rassegna nata nel 2021 a cura di Federica Di Martino, giuntaIV edizione, che ha dato vita a uno spettacolo costituito da cinque brevi monologhi per voce sola, che hanno come tema centrale lale. Tutti i monologhi sono tratti draccolta di racconti L’amore rubato di Dacia Maraini e adattati per lastessa autrice. Produzione Effimera S.r.l.