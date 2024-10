Espanyol | Garagarza | Possiamo essere più felici del Barça

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di domenica 13 ottobre 2024) 2024-10-12 17:53:45 Calcio spagnolo: Franha rilasciato un’interessante intervista ai suoi colleghi di ‘El Periódico’ nella quale analizza la situazione attuale del club, è critico nei confronti del passato e parla di quale potrebbeil futuro dell’entità Perica. È chiaro anche con il futuro di Joan García e con il presente di Manolo González. Il direttore sportivo del club fissa alcuni obiettivi e linee guida da seguire per uscire dalla complicata situazione in cui si trova l’, che continua ad”su un pavimento d’ospedale“. Il responsabile del settore sportivo dell’ha spiegato che per uscire dalla delicata situazione che sta attraversando, il club dovrà raggiungere tre obiettivi a breve termine: “La prima cosa è mantenersi, poi ci deveun aumento di capitale e una buona vendita.