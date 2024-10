Empoli-Napoli, novità di formazione? Meret da valutare, Conte alle prese col rientro dei nazionali (Di domenica 13 ottobre 2024) Il tecnico del Napoli Antonio Conte prepara la trasferta di Empoli puntando a mantenere la vetta della classifica. Il Napoli si prepara ad affrontare l’Empoli in una sfida non priva di insidie. Il tecnico Antonio Conte ha concesso due giorni di riposo alla squadra, il gruppo si ritroverà martedì per iniziare la preparazione alla trasferta toscana, che si preannuncia ricca di sfide, anche in ottica difensiva. Dopo un’intensa settimana di allenamenti a Castel Volturno, il tecnico azzurro dovrà fare i conti con il rientro dei nazionali. Tra questi, Di Lorenzo, Buongiorno e Raspadori, impegnati nel match di qualificazione contro Israele. Anche Rrahmani, Lobotka, Kvara, Ngonge e Anguissa torneranno a disposizione, sebbene quest’ultimo necessiti di più tempo per recuperare dalla sua trasferta in Kenya. Empoli-Napoli: novità di formazione? Uno dei temi caldi riguarda la linea difensiva. Napolipiu.com - Empoli-Napoli, novità di formazione? Meret da valutare, Conte alle prese col rientro dei nazionali Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Il tecnico delAntonioprepara la trasferta dipuntando a mantenere la vetta della classifica. Ilsi prepara ad affrontare l’in una sfida non priva di insidie. Il tecnico Antonioha concesso due giorni di riposo alla squadra, il gruppo si ritroverà martedì per iniziare la preparazione alla trasferta toscana, che si preannuncia ricca di sfide, anche in ottica difensiva. Dopo un’intensa settimana dinamenti a Castel Volturno, il tecnico azzurro dovrà fare i conti con ildei. Tra questi, Di Lorenzo, Buongiorno e Raspadori, impegnati nel match di qualificazione contro Israele. Anche Rrahmani, Lobotka, Kvara, Ngonge e Anguissa torneranno a disposizione, sebbene quest’ultimo necessiti di più tempo per recuperare dalla sua trasferta in Kenya.di? Uno dei temi caldi riguarda la linea difensiva.

Calaiò sicuro : «Il Napoli può vincere lo scudetto con Conte - non fare le coppe è un vantaggio. Sulla sfida contro l’Inter…» - I dettagli Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, ha parlato a Tuttosport della lotta scudetto in Serie A. NAPOLI PUO’ VINCERE LO SCUDETTO – «Per me sì. L’Inter sulla carta parte favorita – ha esordito – ma i nerazzurri li vedo più concentrati […]. Le parole di Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, sulle possibilità scudetto degli azzurri di Antonio Conte. (Calcionews24.com)

Cabrini : «Napoli favorito per lo scudetto - Inter dietro. Conte fattore!» - Antonio Cabrini ha espresso la sua posizione in merito alla griglia scudetto, sottolineando il valore della presenza di Antonio Conte al Napoli nel confronto con l’Inter e la Juventus. Conte fattore!») © Inter-News. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link ... (Inter-news.it)

Conte trasforma il Napoli : cinque giocatori rinati - Tutti hanno riabbracciato la causa del Napoli al 100%, dimostrando sul campo il loro valore nelle prime sette giornate di campionato. La scommessa di Conte è stata vinta, una per una. La fiducia accordata loro ha portato nuova linfa alla squadra, come riportato oggi dal Corriere dello Sport. Grazie alla stima e alla fiducia del tecnico, questi giocatori sono tornati protagonisti, contribuendo ai ... (Napolipiu.com)