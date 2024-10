Ilnapolista.it - Djokovic non è più un problema per Sinner, se ne sbarazza in due set (7-6, 6-3) e vince il Masters di Shanghai

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di domenica 13 ottobre 2024)sidiin due set eil1000 di. Ormai il serbo non è più unper l’italiano. Jannik, tra l’altro, silenzia ogni voce sul caso doping e si focalizza solo sul suo tennis. Granitico contro unmai domo ma il lupo di belgrao non morde più come una volta. Il punteggio dice 7-6 (7-4), 6-3. Settimo titolo stagionale perconcede l’onore delle armi: «Lui è una leggenda del nostro sport, è dura giocare contro di lui» Al termine del match,ha dichiarato: «Una delle partite più difficili. Ho fatto fatica breakkarlo. Questa è una vittoria speciale visto l’avversario. Ho vinto 4 delle ultime 5 contro di lui? Non c’è un segreto. Non ha debolezze Nole. Forse ho saputo sfruttare di più le poche chance che mi aveva dato. Lui è una leggenda del nostro sport, è dura giocare contro di lui».