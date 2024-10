Djokovic ha visto qualcosa di familiare in Sinner: “Io l’ho fatto per anni, è stato impressionante” (Di domenica 13 ottobre 2024) Il campione serbo, battuto in finale a Shanghai, riconosce i meriti di Jannik e ammette: "Ha qualcosa che mi ricorda me stesso per tanti anni della carriera ed è riuscito a restare costante, giocando sempre ad alti livelli". Fanpage.it - Djokovic ha visto qualcosa di familiare in Sinner: “Io l’ho fatto per anni, è stato impressionante” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Il campione serbo, battuto in finale a Shanghai, riconosce i meriti di Jk e ammette: "Hache mi ricorda me stesso per tantidella carriera ed è riuscito a restare costante, giocando sempre ad alti livelli".

