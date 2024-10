Di Livio elogia Conte: «Il suo Napoli è perfetto. Scudetto? I pronostici dicono che…» (Di domenica 13 ottobre 2024) Di Livio ha fortemente elogiato Antonio Conte e il volto del suo Napoli: le dichiarazioni dell’ex Juventus sul campionato Angelo Di Livio, su TvPlay, ha parlato di Antonio Conte e del suo Napoli. Le dichiarazioni dell’ex Juventus. DI Livio – «Conte non è ancora Contento di quello che stanno facendo. È un perfezionista e fino a quando non si arriva al suo livello Calcionews24.com - Di Livio elogia Conte: «Il suo Napoli è perfetto. Scudetto? I pronostici dicono che…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Diha fortementeto Antonioe il volto del suo: le dichiarazioni dell’ex Juventus sul campionato Angelo Di, su TvPlay, ha parlato di Antonioe del suo. Le dichiarazioni dell’ex Juventus. DI– «non è ancoranto di quello che stanno facendo. È un perfezionista e fino a quando non si arriva al suo livello

DI LIVIO : “JUVE PENSI AL CAMPIONATO - POGBA ANDRA’ IN ARABIA. LEAO DELUDENTE - VI DICO LA MIA SORPRESA. CONTE NON E’ CONTENTO - ECCO PERCHE'” - E’ stata messa una toppa in quel ruolo. E’ un giocatore che va allenato su determinati movimenti. E’ una fregnaccia incredibile. C’era un rigore su Savona, era nettissimo rispetto agli altri due concessi”. L'articolo DI LIVIO: “JUVE PENSI AL CAMPIONATO, POGBA ANDRA’ IN ARABIA. E poi gli errori e i falli sono sempre gli stessi, danno spiegazioni ridicole e che mandano in confusione la gente”. (Tvplay.it)

Di Livio : “Lukaku attaccante ideale per Conte” - La Juve in Champions ha dimostrato una grandissima crescita. Perché porta tanto attaccamento alla maglia, entusiasmo, quella voglia di lottare su ogni pallone e porta qualità. Stimola anche i giocatori più esperti, fa loro capire che, se non danno quello che devono dare, si affida alle giovani leve. (Terzotemponapoli.com)