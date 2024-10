Deschamps glissa su Mbappé: «Non seguo le notizie dei giocatori che non ci sono» (Di domenica 13 ottobre 2024) La fuitina di Mbappé in Svezia mentre la Francia giocava contro Israele non è passata inosservata. Tutti ne parlano, tranne il commissario tecnico della nazionale francese. Deschamps ha infatti scelto di glissare sull’argomento. Intervistato da Telefoot ha dichiarato: «Una serata fuori? Non seguo le notizie dei giocatori che non ci sono. Kylian sta seguendo un programma con il suo club, il Real Madrid. Non so se fosse assente, se fosse presente oppure no. Devo gestire chi c’è. Quello che posso dire è che Kylian mi ha inviato un messaggio prima della partita contro Israele. Poi, come ogni giocatore, nel suo club segue un programma. Con giorni liberi o no». Mbappé non convocato dalla Francia, si diverte in un nightclub a Stoccolma (Aftonbladet) I rapporti tra Kylian Mbappé e la Francia non sono attualmente idilliaci. Ilnapolista.it - Deschamps glissa su Mbappé: «Non seguo le notizie dei giocatori che non ci sono» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di domenica 13 ottobre 2024) La fuitina diin Svezia mentre la Francia giocava contro Israele non è passata inosservata. Tutti ne parlano, tranne il commissario tecnico della nazionale francese.ha infatti scelto dire sull’argomento. Intervistato da Telefoot ha dichiarato: «Una serata fuori? Nonledeiche non ci. Kylian sta seguendo un programma con il suo club, il Real Madrid. Non so se fosse assente, se fosse presente oppure no. Devo gestire chi c’è. Quello che posso dire è che Kylian mi ha inviato un messaggio prima della partita contro Israele. Poi, come ogni giocatore, nel suo club segue un programma. Con giorni liberi o no».non convocato dalla Francia, si diverte in un nightclub a Stoccolma (Aftonbladet) I rapporti tra Kyliane la Francia nonattualmente idilliaci.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Deschamps non ha dato la fascia di capitano a Maignan per non fare uno sgarbo a Mbappé (L’Equipe) - . L'articolo Deschamps non ha dato la fascia di capitano a Maignan per non fare uno sgarbo a Mbappé (L’Equipe) sembra essere il primo su ilNapolista. Ma Mbappé aveva mostrato di essere in disaccordo con Maignan, alludendo che non era stato effettuato a dovere il lavoro pre-gara. Per capire questa scelta bisogna anche tornare a settembre. (Ilnapolista.it)

Mbappé - ancora Deschamps : «Nei suoi confronti ho una certezza importante» - LE PAROLE – «Ognuno è libero di avere la propria interpretazione, […]. Mbappé, ecco ancora una volta le dichiarazioni del CT della Francia Deschamps per chiarire notevolmente la situazione Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha voluto ancora rilasciare qualche dichiarazione sull’assenza di Kylian Mbappé (fuoriclasse del Real Madrid) oltre che alla sfida di Nations League. (Calcionews24.com)

Mbappé - Deschamps CHIARISCE : «Situazione PEGGIORATA? Ecco le sue CONDIZIONI» - Mbappé, CONTINUA LA POLEMICA nei confronti del fuoriclasse del Real Madrid. Ecco le parole tramite il canale Youtube FFF. «Per me, questo rapporto con i giocatori, […]. Il CT della Francia Deschamps chiarisce la situazione Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sull’assenza di Kylian Mbappé (fuoriclasse del Real Madrid) dalla Nazionale. (Calcionews24.com)