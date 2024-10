Da Martinez Quarta a Biraghi, quanto pesava quella retroguardia. Il passato Viola: le reti dei difensori (Di domenica 13 ottobre 2024) Cerca i gol, Vincenzo Italiano. E la sua storia alla Fiorentina dice che le sue squadre hanno avuto più bocche da fuoco: non solo agli attaccanti, insomma, ha chiesto soluzione al problema. Ha avuto nei difensori bomber aggiunti. Uno su tutti: Martinez Quarta, che nella scorsa stagione ha segnato 8 gol tra campionato, Conference League e Coppa Italia. Ma pure 5 reti da Ranieri, 3 da Biraghi e uno da Kayode. Il totale racconta come la Viola ebbe la bellezza di 17 gol dal reparto arretrato. In pratica Martinez Quarta è stato alla Fiorentina di Italiano come Posch al Bologna di Thiago Motta due anni fa (6 reti). Ma estendendo il discorso, nell’ultimo campionato il Bologna ha avuto dieci reti (Calafiori 2, Beukema 2, Lykogiannis 2, De Silvestri 2, Posch 1, Corazza 1) dai difensori, corrispondenti al 18 per cento del fatturato. Sport.quotidiano.net - Da Martinez Quarta a Biraghi, quanto pesava quella retroguardia. Il passato Viola: le reti dei difensori Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024) Cerca i gol, Vincenzo Italiano. E la sua storia alla Fiorentina dice che le sue squadre hanno avuto più bocche da fuoco: non solo agli attaccanti, insomma, ha chiesto soluzione al problema. Ha avuto neibomber aggiunti. Uno su tutti:, che nella scorsa stagione ha segnato 8 gol tra campionato, Conference League e Coppa Italia. Ma pure 5da Ranieri, 3 dae uno da Kayode. Il totale racconta come laebbe la bellezza di 17 gol dal reparto arretrato. In praticaè stato alla Fiorentina di Italiano come Posch al Bologna di Thiago Motta due anni fa (6). Ma estendendo il discorso, nell’ultimo campionato il Bologna ha avuto dieci(Calafiori 2, Beukema 2, Lykogiannis 2, De Silvestri 2, Posch 1, Corazza 1) dai, corrispondenti al 18 per cento del fatturato.

