Da domani riparte Steam Next Fest

(Di domenica 13 ottobre 2024) Da domani, 14 ottobre, fino al 21 ottobre partirà una nuova edizione dello Steam Next Fest. Una grande settimana dove publisher, software e sviluppatori singoli metteranno a disposizione le demo dei loro prossimi titoli in uscita. Centinaia di titoli da provare, tra cui manageriali come Industry Giant 4.0 o survivor come Permafrost. Da questi si potrà passare a platform ispirati dal PC come MainFrames, attraversare lande oscure con Lost Eidolons: Veil of the Witch, fino a provare esperienze soulslike minimaliste con Void Sols. Ovviamente, ci saranno anche titoli più calmi e lenti come The House of Tesla o Bonaparte: A Mechanized Revolution. Alcune di queste demo sono già disponibile per essere provate e darvi la possibilità di scoprire con mano il vostro prossimo gioco!