Cordignano, installato l'impianto fotovoltaico sul tetto del bocciodromo comunale (Di domenica 13 ottobre 2024) È stata ultimata l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura dell’edificio che ospita il bocciodromo comunale, in via Cazzani. Prima della realizzazione, la copertura è stata oggetto di impermeabilizzazione. L’edificio ospita anche l’Associazione Anziani Anteas di Cordignano, che Trevisotoday.it - Cordignano, installato l'impianto fotovoltaico sul tetto del bocciodromo comunale Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) È stata ultimata l’installazione di unsulla copertura dell’edificio che ospita il, in via Cazzani. Prima della realizzazione, la copertura è stata oggetto di impermeabilizzazione. L’edificio ospita anche l’Associazione Anziani Anteas di, che

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Villa Literno - scoperta maxi-discarica di rifiuti tossici durante lavori per impianto fotovoltaico - Questa mattina, 11 ottobre, il Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di […] L'articolo Villa Literno, scoperta maxi-discarica di rifiuti tossici durante lavori per impianto fotovoltaico sembra essere il primo su Teleclubitalia. Da un lato i fenicotteri, dall’altro materiale tossico che aveva rialzato il suolo circostante di due metri. (Teleclubitalia.it)

A Tuscania un maxi impianto fotovoltaico di un'azienda portoghese : "È il nostro più grande progetto in Italia" - Questa volta a Tuscania, e porta la firma della compagnia energetica nazionale portoghese Edp. Un nuovo impianto fotovoltaico nella Tuscia. "Abbiamo collegato alla rete il nostro più grande progetto di energia solare in Italia - fanno sapere dall'azienda -, rafforzando così la nostra strategia di. (Viterbotoday.it)

Indebita percezione fondi Pnrr per impianto fotovoltaico : denunciato imprenditore agricolo - Fondi Pnrr per impianto fotovoltaico, imprenditore agricolo denunciato per indebita percezione di erogazioni pubbliche. Nell’ambito delle attività volte alla tutela del bilancio dello Stato e dell’Unione Europea, i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Piacenza - fanno... (Ilpiacenza.it)