Conservatorio, successo per la finale del XVIII Premio Nazionale delle Arti – Sezioni Violino e Viola (Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiGrande successo per la finale del XVIII Premio Nazionale delle Arti – Sezioni Violino e Viola al Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento Si è tenuta ieri sera, presso il Teatro San Vittorino di Benevento, la finale della XVIII edizione del Premio Nazionale delle Arti, dedicata alle Sezioni Violino e Viola, organizzata e ospitata dal Conservatorio di Musica “Nicola Sala”. L’evento ha visto emergere due giovani talenti: Emma Bertozzi, violinista del Conservatorio di Cesena e Rimini, e Maria Cecilia Villani, violista del Conservatorio di Milano. Le due musiciste si sono distinte per l’eccellenza tecnica e la maturità Artistica, conquistando il prestigioso riconoscimento. In pArticolare, Emma Bertozzi ha ricevuto anche il Premio della Polizia di Stato – “Borsa di Studio Leonardo e Ludovica”, a testimonianza del suo straordinario talento. Anteprima24.it - Conservatorio, successo per la finale del XVIII Premio Nazionale delle Arti – Sezioni Violino e Viola Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiGrandeper ladelal“Nicola Sala” di Benevento Si è tenuta ieri sera, presso il Teatro San Vittorino di Benevento, ladellaedizione del, dedicata alle, organizzata e ospitata daldi Musica “Nicola Sala”. L’evento ha visto emergere due giovani talenti: Emma Bertozzi, violinista deldi Cesena e Rimini, e Maria Cecilia Villani, violista deldi Milano. Le due musiciste si sono distinte per l’eccellenza tecnica e la maturitàstica, conquistando il prestigioso riconoscimento. In pcolare, Emma Bertozzi ha ricevuto anche ildella Polizia di Stato – “Borsa di Studio Leonardo e Ludovica”, a testimonianza del suo straordinario talento.

