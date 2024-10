Bosnia, ecco il fiume Neretva ricoperto di rifiuti e detriti dopo le alluvioni (Di domenica 13 ottobre 2024) Tonnellate di rifiuti e detriti hanno intasato il fiume Neretva in Bosnia, dopo che la scorsa settimana alcune zone del Paese sono state colpite da alluvioni e frane che hanno causato almeno 18 morti e decine di feriti. Enormi quantitĂ di pioggia sono cadute nell'area intorno a Jablanica e nella vicina Konjic, causando improvvise inondazioni. Le forti precipitazioni hanno fatto crollare strade e colline, coprendo i villaggi di fango e isolando intere aree. Liberoquotidiano.it - Bosnia, ecco il fiume Neretva ricoperto di rifiuti e detriti dopo le alluvioni Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Tonnellate dihanno intasato ilinche la scorsa settimana alcune zone del Paese sono state colpite dae frane che hanno causato almeno 18 morti e decine di feriti. Enormi quantitĂ di pioggia sono cadute nell'area intorno a Jablanica e nella vicina Konjic, causando improvvise inondazioni. Le forti precipitazioni hanno fatto crollare strade e colline, coprendo i villaggi di fango e isolando intere aree.

