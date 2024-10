Puntomagazine.it - Boscotrecase, 6 kili di droga in casa: famiglia in manette

(Di domenica 13 ottobre 2024) Operazione dei carabinieri. Madre, figlio e genero introvati conintra marijuana e hashish Blitz antiper i carabinieri della locale stazione che hanno arrestato 3 persone rispettivamente madre, figlio e genero tutti già noti alle forze dell’ordine. I carabinieri hanno perquisito l’abitazione dove si trovavano i 3 e lì hanno rinvenuto e sequestrato 4,6 chili di marijuana e 1,3 chili di hashish. Trovati e sequestrati anche 840 euro in contanti e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. Gli arrestati sono stati trasferiti in carcere in attesa di giudizio. Comunicato stampa Carabinieri prov. Napoli L'articolo, 6diininproviene da Punto! - Il web magazine.