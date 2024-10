Basket, l’Olimpia Milano batte Brescia in Serie A. Trento piega Varese, Pistoia espugna Cremona (Di domenica 13 ottobre 2024) Si sono completate da poco le tre partite del pomeriggio per la terza giornata della Serie A di Basket 2024, con Trapani e Scafati in campo da pochi minuti per il posticipo. Andiamo a riepilogare come sono andate le sfide già concluse. DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-OPENJOBMETIS Varese 106-100 La Dolomiti Energia Trentino rispetta il fattore campo battendo l’Openjobmetis Varese per 106-100 e rimane imbattuta al pari di Virtus Bologna e Trieste. Avvio favorevole agli ospiti (3-7), con Trento che ci mette un po’ ad entrare in partita pareggiando i conti poco dopo (16-16). Il match sale di tono, con gli ospiti che trovano il guizzo per riportarsi avanti alla prima sirena (25-27). Break di Varese nel secondo quarto (27-37), con l’Aquila che sembra faticare a contenere l’offensiva avversaria (40-51). Oasport.it - Basket, l’Olimpia Milano batte Brescia in Serie A. Trento piega Varese, Pistoia espugna Cremona Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Si sono completate da poco le tre partite del pomeriggio per la terza giornata dellaA di2024, con Trapani e Scafati in campo da pochi minuti per il posticipo. Andiamo a riepilogare come sono andate le sfide già concluse. DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-OPENJOBMETIS106-100 La Dolomiti Energia Trentino rispetta il fattore campondo l’Openjobmetisper 106-100 e rimane imbattuta al pari di Virtus Bologna e Trieste. Avvio favorevole agli ospiti (3-7), conche ci mette un po’ ad entrare in partita pareggiando i conti poco dopo (16-16). Il match sale di tono, con gli ospiti che trovano il guizzo per riportarsi avanti alla prima sirena (25-27). Break dinel secondo quarto (27-37), con l’Aquila che sembra faticare a contenere l’offensiva avversaria (40-51).

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Trapani-Scafati 34-40 : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON COME VEDERE LA SERIE A1 IN DIRETTA IL REGOLAMENTO DELLA SERIE A1 PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 TRAPANI-SCAFATI 34-40__________________________________________ 13? – Inizia ad arrivare qualche errore in più in attacco, ospiti avanti 32-40 11? – Hruban preciso in lunetta, +7 Scafati sul 28-35 11? – Subito tripla ... (Sportface.it)

LIVE – Trapani-Scafati 25-30 : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - 00 – Inizia la partita! 19. 59 – Ormai ci siamo, gli arbitri Giovannetti, Quarta e Pepponi stanno per dare il via alla partita 19. Ci si aspetta, quindi, una partita dall’esito assolutamente incerto. it, tutto pronto al PalaShark per la palla a due di Trapani-Scafati! Le due squadre si affrontano nella terza giornata della regular season della Serie A1 2024/2025 The post LIVE – Trapani-Scafati ... (Sportface.it)

LIVE – Trapani-Scafati 15-17 : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - 59 – Ormai ci siamo, gli arbitri Giovannetti, Quarta e Pepponi stanno per dare il via alla partita 19. Di fronte, anche la formazione di coach Nicola ha fin qui raccolto una vittoria, nel primo turno contro Sassari, perdendo invece di soli due punti la scorsa settimana contro Brescia. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON COME VEDERE LA SERIE A1 IN DIRETTA IL ... (Sportface.it)