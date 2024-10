Baggio: “Guardiola? Era allenatore in campo, trofei meritati. Mazzone aveva paura dei cani: quando portai il mio…”|Primapagina (Di domenica 13 ottobre 2024) 2024-10-13 21:31:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Roberto Baggio ha parlato a “Che Tempo Che Fa”. Intervenuto nel programma di Fabio Fazio sul canale Nove, il Divino Codino ha rilasciato alcune dichiarazioni in un’intervista doppia con Pep Guardiola.Guardiola – “Sappiamo che è un grandissimo allenatore. Tutto quello che ha fatto lo merita. Sono affezionato a lui, gli voglio bene Penso che sia prima di tutto una brava persona, che è la base. È solare, positivo, disponibile. Aiuta tutti. Era già allenatore da giocatore. Consigliava i suoi compagni. Dava sempre qualcosa in più per farli migliorare. Sono sicuro che lo direbbe qualunque compagno che ha giocato con noi”. L’EPISODIO DEL CANE – “È successo una volta. Mazzone aveva paura dei cani e si era arrabbiato con un compagno di squadra. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di domenica 13 ottobre 2024) 2024-10-13 21:31:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Robertoha parlato a “Che Tempo Che Fa”. Intervenuto nel programma di Fabio Fazio sul canale Nove, il Divino Codino ha rilasciato alcune dichiarazioni in un’intervista doppia con Pep– “Sappiamo che è un grandissimo. Tutto quello che ha fatto lo merita. Sono affezionato a lui, gli voglio bene Penso che sia prima di tutto una brava persona, che è la base. È solare, positivo, disponibile. Aiuta tutti. Era giàda giocatore. Consigliava i suoi compagni. Dava sempre qualcosa in più per farli migliorare. Sono sicuro che lo direbbe qualunque compagno che ha giocato con noi”. L’EPISODIO DEL CANE – “È successo una volta.deie si era arrabbiato con un compagno di squadra.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

DIRETTA | Le notizie del 13 ottobre : McKennie e Pulisic tornano prima - Guardiola non dimentica Baggio - 21:02 13 Ottobre Italia-Israele, Vicario in porta Nella conferenza stampa alla vigilia di Italia-Israele Luciano Spalletti ha annunciato che in porta giocherà Vicario. (Calciomercato.it)

Guardiola lancia la proposta in diretta a Baggio da Fazio : “In Italia solo con lui come assistente” - Pep Guardiola è stato intervistato da Fabio Fazio in diretta a 'Che Tempo Che Fa' su NOVE con Roberto Baggio in collegamento. L'allenatore del Manchester City ha lanciato la proposta: "In Italia verrei solo con Baggio come assistente".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Calcio : Guardiola "Mazzone maestro - Baggio? Immagino il suo prime..." - "Futuro? Ancora non ho deciso. In Champions eviterei il Barcellona" ROMA - "E' un piacere essere in Italia". Per Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, l'intervista a "Che tempo che fa", trasmissione in onda su NOVE, è l'occasione per ritornare in un Paese che gli è rimasto nel cuore dopo l' . (Ilgiornaleditalia.it)