Arrestato a Fiumicino italo spagnolo condannato per furto con scasso (Di domenica 13 ottobre 2024) Su di lui pendeva un mandato d'arresto europeo emesso dalla Spagna. L'uomo, latitante da diverso tempo, è un cittadino italo spagnolo di 35 anni, condannato a 6 anni di reclusione per furto con scasso. Il latitante è stato Arrestato dalla polizia a Fiumicino. Da giorni, dopo la segnalazione da parte delle autorità spagnole della sua possibile presenza in Italia, gli agenti della Digos di Roma hanno avviato le attività di ricerca. Il latitante è stato rintracciato nel comune di Fiumicino mentre usciva a bordo della sua auto. Il trentenne, considerato in Spagna il miglior ladro di casseforti, sarebbe ritenuto maestro dell'ossicombustione, una tecnica complessa che consiste nel bruciare l'acciaio e il ferro delle casseforti con una fiamma ossidrica fino all'apertura.

Arrestato a Fiumicino il “Re delle Casseforti” - latitante italo-spagnolo - Il latitante era oggetto di un mandato d’arresto europeo emesso da Madrid, in esecuzione di una condanna a sei anni di reclusione per furto con scasso. In quella occasione, l’uomo fu identificato grazie a tracce di DNA rinvenute sulla scena del crimine e accusato di aver partecipato a un furto nella cassaforte di un hotel di lusso, insieme a quattro complici, riuscendo a sottrarre un’ingente ... (Romadailynews.it)