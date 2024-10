Anguissa felice con Conte: ha ritrovato il sorriso (Di domenica 13 ottobre 2024) Sotto la guida di Antonio Conte il centrocampista del Napoli Frank Anguissa ha ritrovato la sua forma migliore. L’odierna edizione de Il Corriere dello Sport si L'articolo Anguissa felice con Conte: ha ritrovato il sorriso proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Anguissa felice con Conte: ha ritrovato il sorriso Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di domenica 13 ottobre 2024) Sotto la guida di Antonioil centrocampista del Napoli Frankhala sua forma migliore. L’odierna edizione de Il Corriere dello Sport si L'articolocon: hailproviene da ForzAzzurri.net.

Conte trasforma Anguissa : il gesto che ha stupito tutti - Il lavoro psicologico di Conte e la rinascita di André-Frank Zambo Anguissa Dopo una stagione da dimenticare, il Napoli ha scelto di ripartire da Antonio Conte, affidandosi alla sua esperienza per ritrovare competitività e spirito di squadra. Un gesto che simboleggia la rinascita di un giocatore, ma anche l’impronta di Conte sulla squadra. (Napolipiu.com)

Napoli - Conte aveva ragione : Anguissa e Lobotka sono tra le coppie migliori della Serie A - Erano passati pochi giorni dal suo arrivo in azzurro. Nemmeno li aveva ancora visti all'opera insieme. Eppure Antonio Conte seppe dire la verità prima ancora di scendere in... (Ilmattino.it)

Differenze tra Conte e Spalletti? Anguissa messo alle strette in diretta - cos’ha risposto - In ritiro è stato difficile ma l’abbiamo fatto per bene, adesso il lavoro duro sta pagando. News SSC Napoli, Anguissa parla a Sky Sport: l’intervista Il centrocampista di proprietà della SSC Napoli, Frank Zambo Anguissa, ha affidato ai microfoni di Sky Sport le sue impressioni a caldo, poco dopo il fischio finale della sfida tra Napoli e Como. (Spazionapoli.it)